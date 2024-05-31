Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto

        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

        Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde Mahmut Esad Coşan Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp slogan atarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Platform Başkanı Süleyman Erayman, buradaki konuşmasında, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yazdıkları mektubu okudu.

        Mektupta Kahramanmaraşlı bir kadının evlilik yüzüğünü Filistin'e yardım için verdiğinin yer aldığını ifade eden Erayman, şunları kaydetti:

        "Bir hanım kardeşimiz tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere platformumuza teslim edilen bu yüzüğü Heniyye ile görüşmek üzere Katar'a gidecek olan Devlet Gürocak kardeşimize Kahramanmaraş halkı adına bu mektupla teslim ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Gazze'ye gönderilen milyonlarca liranın yanında bu yüzük oradaki kardeşlerimiz için umudun ve zaferin nişanı olsun inşallah."

        Erayman, Gazze'nin direnişi ile ders vermeye devam ettiğini belirterek, dünyadaki bütün erdemli ve vicdanlı insanların Gazzeli olduğunu sözlerine ekledi.

        Katılımcılar, duanın edilmesinin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Komşuların kavgasına soruşturma
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek
        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek
        Çürüyen kapak yerine kendi dokusundan yapılan kalp kapakçığıyla sağlığına k...
        Çürüyen kapak yerine kendi dokusundan yapılan kalp kapakçığıyla sağlığına k...
        Evde çıkan yangında mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
        Evde çıkan yangında mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği teda...
        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği teda...
        Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı
        Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı
        KSÜ'de resim sergisi açıldı
        KSÜ'de resim sergisi açıldı