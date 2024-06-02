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        Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "sağlıklı bir yaşam için harekete geçiyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:44
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        Kahramanmaraş'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "sağlıklı bir yaşam için harekete geçiyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler Afşin Belediyesi önünden başlayıp Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

        Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz, burada yaptığı açıklamada, vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldığını ifade etti.

        Boz, "Etkinliğimizin amacı yürümenin ve hareketli olmanın sağlığa katkıları hakkında vatandaşımıza farkındalık oluşturmak. İnşallah bizim yaptığımız etkinliği gören vatandaşlarımız kendi sağlıkları için yürümeyi ve hareketli olmayı alışkanlık haline getirmek." diye konuştu.

        Etkinlikte katılımcılara fiziksel aktivite ve yürümenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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