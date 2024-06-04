AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Hayat Yeniden Vakfı"nın açılışına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki dezavantajlı gruplara destek için kurulan Hayat Yeniden Vakfı'nın açılışına ve Kırmızı Bisiklet Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Yenişehirlioğlu, bir otelde düzenlenen tanıtım programındaki konuşmasında, Kahramanmaraş'ın her zaman farklı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük bir afetin yaşandığını anlatan Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Hayat böyle bir şey zaten bazen düşüyoruz, bazen kalkıyorsunuz. Korku ve ümit arasında gidip geliyoruz. Biz insanoğlu olarak daimi olarak ümit eden tarafta oluyoruz. Yani yara saran tarafta olmayı kendimize şiar edinmişiz. Rabbimiz bizlere faydalı işlerde yarışmamızı öğütlüyor. Hayat Yeniden Vakfı’nın çalışmaları, inanılmaz büyük ivmeler yakalayacak bir harekettir. Biz güçlü bir ülkeyiz, yaralarımızı saracağız. Biz tarih sahnesinden asla silinmemiş bir milletiz. Bunca sıkıntı, badire ve düşmanlığa rağmen hakkın ve adaletin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu hareket de bunlardan biridir."

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Yenişehirlioğlu, "Farklı düşünebiliriz, farklı siyasi düzlemlerden gelebiliriz. Kardeşlerin bile birbirine benzemediği bir toplumda yaşıyoruz. Bu son derece normal. Fakat hayırda ve memleketimize hayırlı işlerde birlik, beraberlik içinde omuz omuza bu milletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her türlü badire ve sıkıntıdan kurtulup ayağa kalkabiliriz." diye konuştu. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit de kurulan vakıfla Kahramanmaraş'tan bir iyilik hareketinin doğduğunu söyledi.

Yaşanan asrın felaketinin ardından yetim, öksüz kalan veya ampute olan herkesle devletin tüm organlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Koçyiğit, "Fakat depremin merkez üssünde kahraman yürekli kadınlar, depremden etkilenen evlatlarımıza dokunmaya, onların eğitimine katkıda bulunabilmek, onları yalnız bırakmamak ve sahipsiz olmadıklarını göstermek için Hayat Yeniden Vakfı’nı kurmuşlar. Vakfımızın yöneticilerine ve destekçilerine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise vakfın faaliyetleri ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.