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        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş başladı

        Kahramanmaraş'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:30
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        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş başladı
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        Kahramanmaraş'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş başladı.

        Kahramanmaraş Platformu ve Milli Beka Hareketinin sosyal medya üzerinden "Siyonist çetenin katliamını protesto için harekete geçiyoruz" çağrısıyla, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Madalyonlu Kavşak'ta toplanan kalabalık, tevhit edip tekbir getirdi.

        Milli Beka Hareketi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Vekili Hacı Altun, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşamını yitiren 40 bin kişi için 40 kilometre yürüyeceklerini söyledi.

        İsrail saldırılarına ve destekçilerine tepki gösteren Altun, "Biz Sütçü İmam'ın torunları, Rabb'imin izniyle sonuna kadar Gazze'nin ve Mescidi Aksa'nın savunucularının yanındayız. Açık ve net söylüyoruz, 'Hamas'a selam, direnişe devam.' Oradaki yiğitler, İslam sancağını yere düşürmemek için canlarını, mallarını ortaya koydu." diye konuştu.

        Gazzelilerin, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ceplerindeki harçlıkları gönderip bölgeye destek olmaya çalıştığını dile getiren Altun, kendilerinin de bugün onlara destek için sahada olduklarını kaydetti.

        Açıklamanın ardından grup, "Bir adım da sen at" sloganıyla, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolunda yürüyüşü başlattı.

        Yürüyüş sırasında gruba, okul ve parklardaki vatandaşlar alkışlarla, sürücüler de korna çalarak destek verdi.

        Yürüyüşün, Türkoğlu ilçesi kırsal Şekeroba Mahallesi'nde sona ermesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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