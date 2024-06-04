Kahramanmaraş'taki ağır hasarlı binaların yüzde 90'ı yıkılıp enkazı kaldırıldı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan binaların yüzde 90'ının yıkılıp enkazının kaldırıldığını belirterek, hak sahiplerinin tamamını ev sahibi yapmak istediklerini söyledi.

Ünlüer, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Deprem Bölgesi Toparlanma Sürecinde İşgücü Piyasası ve TYP Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, depremlerin ardından hayatın normalleşmesine yönelik adımların atıldığını ifade etti.

Bu kapsamda kentte enkazın kaldırılması, ağır hasarlı binaların yıkılmasına yönelik çalışmalarda önemli aşamaların kaydedildiğini belirten Ünlüer, "6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan binaların kaldırılmasında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. İl ve ilçe merkezinde 45 bin konut yaparak hak sahiplerinin tamamını ev sahibi yapmak istiyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Mahkeme süreci devam eden binaların dosyalarının sonuçlanmasının ardından kentteki yıkım çalışmalarını tamamlayacaklarını aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlı durumda olan ve yargı süreci devam eden 6 bin binadan 3 bin binayla ilgili dosya neticelendi. Yargı sonucunda hafif hasarlı binalarımızın kullanımı devam edecek, orta hasarlı binalarımız güçlendirilecek ve ağır hasar durumu devam eden binalarımızın yıkımı gerçekleştirilecek. 3 bin binamızın dosyası mahkemede karar bekliyor."

Kent merkezinde 24 bin 138 kalıcı konutun yapılacağını ifade eden Ünlüer, depremde evleri ağır hasar alan veya yıkılan 16 bine yakın depremzedeye anahtar tesliminin yapıldığını, 10 bin köy evinin yapım sürecinin devam ettiğini vurguladı.