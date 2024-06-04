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        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş sona erdi

        Kahramanmaraş'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:48
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        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş sona erdi
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        Kahramanmaraş'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş tamamlandı.

        Kahramanmaraş Platformu ve Milli Beka Hareketinin sosyal medya üzerinden "Siyonist çetenin katliamını protesto için harekete geçiyoruz" çağrısıyla, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Madalyonlu Kavşak'ta toplanan grup, Türkoğlu ilçesi kırsal Şekeroba Mahallesi'ne kadar yürüdü.

        Gazze için "Bir adım da sen at" sloganıyla, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolunda yürüyüşe geçen gruba yol kenarındaki işletmeler su ve yiyecek ikramında bulundu.

        Milli Beka Hareketi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Vekili Hacı Altun, yürüyüşün adından yaptığı açıklamada, Gazze’de, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan 40 bin kişi için 40 kilometre yürüdüklerini söyledi.

        Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Altun, "Sütçü İmam'ın torunları olarak Gazze'de mücadele eden Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Yürüyüşümüzde her kesimden insan bize eşik etti, yürümese bile alkışlarıyla bize destek oldu. 6 Şubat 2023'teki depremlerde Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz bize destek olmak için ceplerindeki son harçlığını gönderdi. Bizler de her daim Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya ve orada yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyurmak için elimizden geldiğince mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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