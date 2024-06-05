Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 46 EL 124 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Çakallıhasanağa Mahallesi yol ayrımında, H.N'nin kullandığı 46 K 7072 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Mesleki eğitim alan hükümlüler her türlü unlu mamulü üretiyor
        Mesleki eğitim alan hükümlüler her türlü unlu mamulü üretiyor
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş so...
        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş so...
        Kahramanmaraş'taki ağır hasarlı binaların yüzde 90'ı yıkılıp enkazı kaldırı...
        Kahramanmaraş'taki ağır hasarlı binaların yüzde 90'ı yıkılıp enkazı kaldırı...
        Kahramanmaraşlılar, tarhana firiği için iş yerleri önünde sıraya giriyor
        Kahramanmaraşlılar, tarhana firiği için iş yerleri önünde sıraya giriyor
        Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı:
        Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı: