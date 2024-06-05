Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 46 EL 124 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Çakallıhasanağa Mahallesi yol ayrımında, H.N'nin kullandığı 46 K 7072 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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