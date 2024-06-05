Kahramanmaraş'ta "Dünya Çevre Günü" kutlandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) tarafından, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bisiklet turu, fidan dikimi ve çevre temizliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocuklarla yakından ilgilenen KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, onlarla birlikte fidan dikti.

Prof. Dr. İsmail Bakan, burada yaptığı konuşmada, çevre bilincinin önemine işaret ederek, "Çevre, hepimiz için çok önemli bir olgu. Kendi yaşamımız, geleceğimiz, çocuklarımız için dünyada bir çevre farkındalığının oluşması ve gelişmesi gerekiyor. Çevreyi kirletmeyen ve çevreye duyarlı bir toplum oluşması için de her türlü faaliyeti yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.