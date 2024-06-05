Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kente sahte banknot getireceği ihbarı üzerin çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sahte 1 800 lira, 170 avro ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda V.A. ve C.A. gözaltına alındı.
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