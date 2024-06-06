Kahramanmaraş'ta YKS'ye hazırlanan afetzede öğrenciler için etkinlik düzenlendi

6 Şubat 2023'teki 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursuna katılan afetzede öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından 100. Yıl Kütüphanesi'nde oluşturulan kurs merkezinde YKS'ye hazırlanan 80 öğrenci için gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerler doyasıya eğlendi.

Deprem bölgesinde eğitim gören öğrencilere uygun ders çalışma ortamı sağlamak adına başlatılan çalışmayla oluşturulan kursta ücretsiz eğitim verildi. Deneme sınavları yapıldı, öğrencilerin eksik olduğu konular tespit edilerek birebir verilen özel derslerle desteklendi.

Kursun tamamen ücretsiz olduğunu belirten Bostan, "Depremden hemen sonra öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerine yardımcı olması için burada dershane sistemi kurduk. Öğretmenlerimiz bir yıl boyunca burada bütün branşlarda öğrencilerimizi sınava hazırlamak için uğraştı. 80'inin üzerinde öğrencimiz var. Bütün ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılandı." diye konuştu.

Öğrencilerden Cuma Küçük de Türk Kızılay'ın oluşturduğu kurs sayesinde sınavlara daha iyi bir ortamda hazırlandıklarını ifade etti.

Muhammed Ali Sarıoğlan ise verilen desteği bir ömür unutmayacaklarını, zorlu günleri Türk Kızılay'ın desteğiyle geride bıraktıklarını dile getirdi.

Metehan Poyrazoğlu da mühendis olmak istediğini belirterek, "İlk başta çadırda sınava hazırlanıyorduk. Daha sonra bu dersliğe geldik. Hedefim için bana çok destek oldular." ifadelerini kullandı.