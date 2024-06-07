Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta sabun imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabun imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta sabun imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabun imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Şazibey Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde faaliyet gösteren bir sabun imalathanesinin bahçe kısmında plastik atıkların bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, imalathanede hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta robotik ve teknoloji festivali düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta robotik ve teknoloji festivali düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta YKS'ye hazırlanan afetzede öğrenciler için etkinlik düzenl...
        Kahramanmaraş'ta YKS'ye hazırlanan afetzede öğrenciler için etkinlik düzenl...
        Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta "Dünya Çevre Günü" kutlandı
        Kahramanmaraş'ta "Dünya Çevre Günü" kutlandı
        Remzi Çayır: Bu davanın hırsızlıktan açılıyor olması, Muhsin Yazıcıoğlu dav...
        Remzi Çayır: Bu davanın hırsızlıktan açılıyor olması, Muhsin Yazıcıoğlu dav...
        "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi" dava...
        "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi" dava...