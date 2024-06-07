Kahramanmaraş'ta sabun imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabun imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabun imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Şazibey Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde faaliyet gösteren bir sabun imalathanesinin bahçe kısmında plastik atıkların bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, imalathanede hasara neden oldu.
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