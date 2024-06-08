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        Devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri göçü tersine çevirdi

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kırsal mahallelerde devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri, göçü tersine çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:26
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        Devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri göçü tersine çevirdi
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        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kırsal mahallelerde devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri, göçü tersine çevirdi.

        ​​​​​​​İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 20 yıl önce kırsal bölgelerde görevlendirilen alanında uzman personeller tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetleri sonrası çilekle tanışan Kaledibi, Muratçakıroğlu, İmalı ve Kılılı mahalleleri sakinleri, geçen süre içerisinde çilek yetiştiriciliğinde önemli mesafe aldı.

        Gerçekleştirilen üretim, bölge insanına kazanç sağlarken işsizlik nedeniyle farklı kentlere göç eden onlarca aile de doğdukları topraklara döndü.

        Çileğin sağladığı ekonomik değerle yaşam standartlarının yükseldiği bölgede, üretimi özendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda hibe desteği de büyük rol oynadı.

        Türkoğlu genelinde yaklaşık 1000 dönüm ekimi yapılan bahçelerden elde edilen yıllık 3 bin ton çilek, aracı firmaların desteğiyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

        Kahramanmaraş Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan, AA muhabirine, devletin desteğiyle son yıllarda kentte çilek üretiminin çok büyük ivme kazandığını söyledi.

        Çilek yetiştiriciliği öncesi vatandaşın ekmek parası için çevre illere göç ettiğini şimdi ise tersine göçün söz konusu olduğunu anlatan Kaplan, kent genelinde 2 bin 500 dekar alanda üretim yapıldığını belirtti.

        Kaplan, 20 yıl öncesine kadar arazilerde hiçbir tarım ürünü yetiştirilmediğine işaret ederek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçi eğitimi adı altında mühendis arkadaşlar geldi. Burada neler yetiştirilir diye baktılar. Burada yaz mevsiminde çok çilek olacağına karar vererek yüzde 50 Özel İdare destekli 100 dönüm çilek bahçesi kurduk. Çilek bahçesi kurulduktan sonra daha önce Osmaniye ve diğer çevre illere sürekli göç edenler tekrar geri döndü." diye konuştu.

        Bölgede hasadın 5-6 ay sürdüğünü, böylece insanların yaz boyunca çalışma imkanı bulduğunu aktaran Kaplan, tersine göç ile memleketine dönenlerin yanında bölgenin dışarıdan göç bile aldığını vurguladı.

        - 200 olan mahalle nüfusu çilek yetiştiriciliği sonrasında 3 bine kadar çıktı

        Çilek yetiştiriciliği öncesinde kendi yaşadığı Muratçakıroğlu Mahallesi'nin 200 olan nüfusunun kış aylarında 800, yaz aylarında ise 3 bine kadar ulaştığını ifade eden Kaplan, bölgede üretilen ürünlerin başta Avrupa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi.

        Kaplan, şunları kaydetti:

        "Büyük üretici firmalar buraya gelerek çileği alıp yurt dışına ihracat yapıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında soğuk hava deposu projemiz var. Bu depomuzu yaptığımız takdirde ürünümüz soğuk zincirle birçok ülkeye gidecek. İstediğimiz şekilde orada depolayarak ürünümüz satışa sunulacaktır. Mesela bundan önce çilek toplandığı zaman tüccarlar muhafaza edecek yer olmadığı için kendi istediği fiyata alıyordu. Şimdi, 'Sen bizim istediğimiz paraya almazsan ben götürür soğuk hava deposunda muhafaza eder tüccarı bulduğum zaman ona satarım.' diyerek ürünümüz daha verimli ve daha yüksek fiyata gidecektir."

        Kaplan, dekar başına 3-4 ton aralığında ürün aldıklarını, Türkoğlu, Ekinözü, Afşin ve Andırın ilçelerinin Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 15'ni karşıladığına işaret ederek, sağlanan desteklerle üretimin her geçen yıl arttığını, hedeflerinin ekim alanını 10 bin dekara yükseltmek olduğunu sözlerine ekledi.

        Tarım işçisi Ayşe Ablak, yaklaşık 30 sene önce geçim sıkıntısından dolayı Osmaniye'ye taşındıklarını belirterek, "Daha sonra köyde milletin çilek ektiğini duyduk, ünlendi burası. Biz de tekrar köyden yer satın alıp ekim yaptık." diye konuştu.

        Ablak, şimdi hem kendi ektikleri çileği satarak hem de diğer bahçelerde çalışarak geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

        Hürü Kaplan da Osmaniye'de yaşadığını, torunlarının okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bölgeye gelip yevmiye ile çilek topladığını söyledi.

        Hayri Akdeniz ise her yıl bölgeye çilek toplamaya geldiğini ve ailesinin geçimini bu şekilde sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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