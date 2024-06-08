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        Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 6 kişi para cezası

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:58
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        Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 6 kişi para cezası
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira idari ceza uygulandı.

        Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, ilçe kırsalında yürüttükleri av koruma kontrol faaliyetlerinde araziden yoğun kuş sesi geldiğini fark etti.

        Bölgede inceleme yapan ekipler, 6 kişinin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak keklik avladığını tespit etti.

        Kurak avında kullanıldığı değerlendirilen 10 canlı kınalı keklik ile kafes tuzakları ve 1 av tüfeğine el koyan görevliler, kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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