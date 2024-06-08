Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 6 kişi para cezası

Kurak avında kullanıldığı değerlendirilen 10 canlı kınalı keklik ile kafes tuzakları ve 1 av tüfeğine el koyan görevliler, kaçak avlanan 6 kişiye 110 bin lira cezai işlem uyguladı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, 6 kişinin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak keklik avladığını tespit etti.

Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, ilçe kırsalında yürüttükleri av koruma kontrol faaliyetlerinde araziden yoğun kuş sesi geldiğini fark etti.

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