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        Kahramanmaraş'ta yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası yandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 08.06.2024 - 17:31
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        Kahramanmaraş'ta yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası yandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

        Şekeroba Mahallesi Sağlık Ovası'nda (Gavur Gölü) buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçrayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve köy koruyucularınca yapılan 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 150 dönüm ekili arazi zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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