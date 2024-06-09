Kahramanmaraş'ta kanyonda fenalaşan kadın kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kanyonda yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kanyonda yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.
Galgamaç Şelalesi Toprakhisar Kanyonu'nda kızı Raika Dokuyucu ile yürüyüşe çıkan Şebnem Dokuyucu bir süre sonra fenalaştı.
Annesini sakinleştiren Dokuyucu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Dokuyucu'yu bulunduğu alandan sedyeyle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Dokuyucu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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