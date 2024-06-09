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        Kahramanmaraş'ta kanyonda fenalaşan kadın kurtarıldı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kanyonda yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:00
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        Kahramanmaraş'ta kanyonda fenalaşan kadın kurtarıldı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kanyonda yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

        Galgamaç Şelalesi Toprakhisar Kanyonu'nda kızı Raika Dokuyucu ile yürüyüşe çıkan Şebnem Dokuyucu bir süre sonra fenalaştı.

        Annesini sakinleştiren Dokuyucu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Dokuyucu'yu bulunduğu alandan sedyeyle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Dokuyucu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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