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        Kahramanmaraş'ta toplanan vatandaşlar Filistin'e destek için yürüyüş yaptı

        Kahramanmaraş'ta toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:26 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:26
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        Kahramanmaraş'ta toplanan vatandaşlar Filistin'e destek için yürüyüş yaptı
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        Kahramanmaraş'ta toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde Mahmut Esad Coşan Camisi'nde toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp sloganlar atarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Vatandaşlar burada tekbirler getirerek Filistin'e destek sloganları attı.

        Katılımcılar adına konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahramanmaraş Temsilcisi Yusuf Bülbül, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözünün önünde kanlı vahşet yapıldığını söyledi.

        Binlerce masum Filistinlinin acımasızca katledildiğini dile getiren Bülbül, "Dünyanın en ahlaksız ordusu olan İsrail terör örgütü ve işbirlikçisi katil Amerika'nın, dünyanın gözünün içine baka baka, yüzüne bakmaya kıyamayacağımız masum çocukları katledilişine büyük utançla tanık oluyoruz. Bu utancımız daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama Gazze halkı direnmeye ve cihada devam ediyor." dedi.

        Bülbül, İsrail'in kampları bombalayarak katliama devam ettiğini vurguladı.

        Katılımcılar, Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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