Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğlu ile kızına sürpriz doğum günü kutlaması

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 14 yaşına giren oğlu ve 5 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyelerince, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla vurularak şehit olan polis memuru Göl'ün iki çocuğunun doğum günü kutlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi bahçesinde gerçekleştirilen kutlamada, Osman ve Güneş Gökçe Göl için hazırlanan pasta kesildi.