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        Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğlu ile kızına sürpriz doğum günü kutlaması

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 14 yaşına giren oğlu ve 5 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:06
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        Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğlu ile kızına sürpriz doğum günü kutlaması
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 14 yaşına giren oğlu ve 5 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü yapıldı.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyelerince, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla vurularak şehit olan polis memuru Göl'ün iki çocuğunun doğum günü kutlandı.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi bahçesinde gerçekleştirilen kutlamada, Osman ve Güneş Gökçe Göl için hazırlanan pasta kesildi.

        Kutlamaya katılanlar şehidin oğlu ve kızına çeşitli hediyeler verdi.

        Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli, şehit polisin 12 Mayıs'ta doğan kızı Gökçe Güneş ve 8 Haziran'da doğan oğlu Osman Göl'ün doğum günlerini, sınav dönemine denk geldiği için aynı gün kutladıklarını söyledi.

        Küpeli, dernek olarak şehitlerin emanetlerini çok önemsediklerini, onlar için her türlü desteği sunmanın gayretini gösterdiklerini belirtti.

        Programa Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile bazı şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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