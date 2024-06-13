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        Meslek lisesi öğrencileri, yeşil alan ve parklardaki depremin izlerini siliyor

        Kahramanmaraş'ta TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri kent mobilyaları ile hem okul bütçesine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:17
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        Meslek lisesi öğrencileri, yeşil alan ve parklardaki depremin izlerini siliyor
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        Kahramanmaraş'ta TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri kent mobilyaları ile hem okul bütçesine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Dulkadiroğlu ilçesinde, belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yeşil alan ve parklardaki bank ve masalar meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekil buluyor.

        Metal bölümü öğrencileri, okulun atölyesinde öğretmenlerinin de yardımıyla ilçe genelindeki park ve yeşil alanlara yerleştirilecek kent mobilyalarını üretiyor.

        - "Üreten öğrencileri ilçeden depremin izlerini silinmesine destek oluyor"

        Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AA muhabirine, 150 adet kent mobilyası için 25 öğrencinin çalıştığını belirtti.

        Öğrenciler tarafından üretilen kent mobilyasıyla hem ilçenin, hem öğrencilerin hem de belediyenin kazandığını ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:

        "Mesleki eğitime destek veriyoruz. Okulumuzda üretilen kent mobilyalarıyla belediyemiz yüksek maliyetlerden kurtuluyor. İki tarafın da kazandığı bir sistem. Belediye olarak bu projeyi başlangıç olarak görüyoruz. Kahramanmaraş'ta, tüm Türkiye'de kurumlarımızın da aynı yolu izlemeleri için bir örnek oluyoruz."

        Akpınar, projede üretilecek kent mobilyaları için 25 öğrencinin çalıştığını ve mobilyaların piyasa fiyatının yarı maliyetine temin edildiğini ifade ederek, "Meslek lisemizde okuyan öğrencilerimiz bu projede aktif rol alarak hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de haçlıklarını kazanmış oluyorlar üçüncüsü ve en önemlisi yerel ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmış oluyoruz. Toplumsal katılım ve bilinç sağlanmış oluyoruz. Bütün üretim aşamalarını gözlemledik, kaynak aşaması, tıraşlanması, boyanması ve montajının yapılması aşamalarını tek tek Milli Eğitim Müdürümüzle beraber gezdik. Bu öğrencilerimizin aşkla şevkle gerçekten işlerini severek çalışmaları da bizi gururlandırdı ve bu bizim geleceğimiz için çok önemli bir adım." şeklinde konuştu

        Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, meslek liselerinin üreterek öğreten bir eğitim anlayışına sahip olduğunu belirtti.

        Mart, "Burada hem belediyemiz kazanıyor hem öğrencilerimiz üreterek kazanıyor. Mesleki eğitime gelen öğrencilerin iş güvenliği açısından sigortaları yapılıyor, ayrıca harçlıklarını alabiliyorlar. Yani çocuk hem okuyor hem öğreniyor hem de kazanıyor aile bütçesine katkıda bulunuyor. Meslek liselerinin önemi bir kere daha ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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