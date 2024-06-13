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        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan gencin cesedi gölette bulundu

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hamit Ülger'in cesedi gölette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:03
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        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan gencin cesedi gölette bulundu
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hamit Ülger'in cesedi gölette bulundu.

        Büyükyapalak Mahallesi'nde yaşayan Hamit Ülger'den haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Ülger'in aracını Kayapınar mevkisindeki gölet çevresinde park halinde buldu.

        Hamit Ülger'in suya girme ihtimali üzerine gölette arama yapıldı.

        Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin göletteki arama çalışmalarında Ülger'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Askerden yeni geldiği öğrenilen Ülger'in cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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