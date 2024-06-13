Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan gencin cesedi gölette bulundu

Askerden yeni geldiği öğrenilen Ülger'in cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin göletteki arama çalışmalarında Ülger'in cansız bedenine ulaşıldı.

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