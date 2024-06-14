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        Kahramanmaraş'ta 2 bin 124 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

        Kahramanmaraş'taki kaçakçılık operasyonunda 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 08:49 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:51
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        Kahramanmaraş'ta 2 bin 124 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'taki kaçakçılık operasyonunda 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, tespit ettiği şüpheli A.Ö'nün ikametinde yaptıkları aramada, 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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