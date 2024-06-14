Kahramanmaraş'ta 2 bin 124 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Ekipler, tespit ettiği şüpheli A.Ö'nün ikametinde yaptıkları aramada, 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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