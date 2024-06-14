Kahramanmaraş'ta bayram tatilinde 2 bin 800 kolluk personeli görev yapacak

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kurban Bayramı tatili sürecinde 2 bin 800 kolluk personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Ünlüer, düzenlenen basın toplantısında, bayramı tatili süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kolluk kuvvetlerince 254 timin oluşturulduğunu aktardı.

Şu an için kent genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirten Ünlüer, "Asayiş ve jandarma timimiz ve trafik timimizle 2 bin 800 personelimizle görev başında olacağız. Bu arkadaşlarımız asayiş noktalarında ve trafik noktalarında vatandaşımıza hizmet edecekler." dedi.