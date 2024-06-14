Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki tarım arazileri bu yaz susuz kalmayacak

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta bahar yağmurlarıyla birlikte 8 barajda doluluk oranı ortalama yüzde 76,6 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki tarım arazileri bu yaz susuz kalmayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta bahar yağmurlarıyla birlikte 8 barajda doluluk oranı ortalama yüzde 76,6 oldu.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 4 milyar 375 milyon 700 bin metreküp depolama hacmine sahip; Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Kartalkaya, Sarıgüzel, Adatepe, Kandil ve Ayvalı barajlarındaki toplam su miktarı, bahar yağışlarıyla 3 milyar 665 milyon 960 bin metreküp ölçüldü.

        8 barajda geçen yıl mayıs ayında yüzde 70,4 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 76,6 olarak tespit edildi.

        DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta bahar dönemindeki yağışların olumlu yansımalarını barajlarda gördüklerini söyledi.

        Barajlardaki doluluk oranlarının sevindirici olduğunu dile getiren Doğru, bölge müdürlüğü olarak kentte 810 bin dekar alanı suladıklarını, Ayvalı Barajı'ndan ise içme suyu sağladıklarını vurguladı.

        Doğru, bölge açısından önemli bir yere sahip olan Kılavuzlu Barajı ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçeleriyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki tarım arazilerinin sulandığını, bunun yanında da Hatay'daki tarım arazilerini sulamak için Tahtaköprü Barajı'na da su takviyesi yaparak destek sağlandığını dile getirdi.

        Bu yıl öne çıkan 8 barajdaki doluluk oranının yüzde 76'yı aştığına işaret eden Doğru, "Bu sene bahar yağışları oldukça iyiydi. Barajlarımızda da yüzde 76'nın üzerinde bir doluluk var. Bu yaz üzerinde özellikle bir su sıkıntısı beklemiyoruz ama yine çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın içme suyu ve sulama suyu israfında biraz daha dikkat etmeleri noktasında uyarıda bulunmakta fayda görüyorum." diye konuştu.

        Doğru, kentin yer üstü ve yer altı su potansiyelinin toplam 7 milyar 400 milyon metreküp civarında olduğunu; bu kaynağın sulama, enerji ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

        Barajların 30 Mayıs 2023-30 Mayıs 2024 dönemi doluluk oranları şöyle:

        Rezervuar adı İL 31.05.2023 Hacim (milyon m3) 31.05.2023 Doluluk Oranı % 31.05.2024 Hacim (milyon m3) 31.05.2024 Doluluk Oranı %
        MENZELET KAHRAMANMARAŞ 1767,52 90 1791,75 91
        KILAVUZLU KAHRAMANMARAŞ 74,61 95 77,83 99
        SIR KAHRAMANMARAŞ 963 89 867,59 80
        KARTALKAYA KAHRAMANMARAŞ 50,31 30 145,53 87
        SARIGÜZEL KAHRAMANMARAŞ 50,99 84 50,71 84
        ADATEPE KAHRAMANMARAŞ 367,08 73 381,61 76
        KANDİL KAHRAMANMARAŞ 382,79 87 336,85 77
        AYVALI KAHRAMANMARAŞ 10,98 15 14,07 19
        TOPLAM/ORTALAMA 3667,30 70,44 3665,96 76,6

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta bayram tatilinde 2 bin 800 kolluk personeli görev yapacak
        Kahramanmaraş'ta bayram tatilinde 2 bin 800 kolluk personeli görev yapacak
        Kahramanmaraş'ta 2 bin 124 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta 2 bin 124 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kayıp olarak aranan Hamit'in gölette cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranan Hamit'in gölette cansız bedeni bulundu
        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan gencin cesedi gölette bulundu
        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan gencin cesedi gölette bulundu
        Depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesi...
        Depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesi...