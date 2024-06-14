Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Coşkun ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakırken etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kıdemli Albay Altın, daha sonra bir alışveriş merkezinde jandarmanın faaliyetlerini içeren serginin açılışına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, jandarma personeli ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve diğer ilgililer, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

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