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        Kahramanmaraş'ta "Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:50
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        Kahramanmaraş'ta "Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi" düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi" yapıldı.

        Çağlayancerit İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde Garaj Meydanı'nda düzenlenen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Ümmetiz, kardeşiz, kazanacağız" ve "Çocuklar ölüyor" yazılı dövizler taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.

        Dernek Başkanı Abidin Demir, yaptığı açıklamada, zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

        İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösteren Demir, "Ey siyonist İsrail, sen bizim ciğerimizi yaktın. Rabbim de senin ve sana destek verenlerin ciğerini yaksın. Yaşasın zalimler için cehennem." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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