Kahramanmaraş'ta "Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi" düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi" yapıldı.

Çağlayancerit İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde Garaj Meydanı'nda düzenlenen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Ümmetiz, kardeşiz, kazanacağız" ve "Çocuklar ölüyor" yazılı dövizler taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.