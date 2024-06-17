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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Herkesin bayramı bayram olarak kutlansın diye yola çıkmış kardeşlerimizden özel rica ediyoruz. Yorgun olarak yola çıkmasınlar bol bol mola versinler ve bayramı bayram olarak yaşasınlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:47
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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Herkesin bayramı bayram olarak kutlansın diye yola çıkmış kardeşlerimizden özel rica ediyoruz. Yorgun olarak yola çıkmasınlar bol bol mola versinler ve bayramı bayram olarak yaşasınlar." dedi.

        Vali Ünlüer, beraberinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

        Vatandaşlarla görüşerek bayramlarını tebrik eden Ünlüer, onlara kolonya ve şeker ikram etti, emniyet kemeri takan ve hız kurallarına uyan sürücülere teşekkür ederek, güvenli trafik akışının sağlanması için uyarıda bulundu.

        Ünlüer, sürücülere "Yolun sonu bayram olsun" mottosuyla uyarılarda bulunduklarını söyledi.

        Trafikte bilinç artırıcı tedbirlere uyulmasını dile getiren Ünlüer, "Burada sürücülerimiz ve ailelerinin bayramlarını kutluyoruz ve dikkatli olmaları konusunda bir kez daha kendilerinden ricada bulunuyoruz. 'Yolun sonu bayram olsun' diyoruz. Hız kurallarına lütfen uyalım. Emniyet kemerlerinizi bağlayalım. Lütfen kırmızı ışıklarda geçmeyelim, yol kenarlarına park etmeyelim ve herkesin bayramı bayram olarak kutlansın diye bu yola çıkmış kardeşlerimizden özel rica ediyoruz. Yorgun olarak yola çıkmasınlar bol bol mola versinler ve bayramı bayram olarak yaşasınlar inşallah." diye konuştu.

        Vali Ünlüer, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Kapıçam Şehir Mezarlığını ziyaret ederek 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programına katılan Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindekiler, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

        Programa, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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