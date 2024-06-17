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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:10
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        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

        Doğan Mahallesi kırsalında çiftçilik yapan Bekir Gerek'in (53) çıktığı elektrik direğinden akıma kapılarak düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Gerek, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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