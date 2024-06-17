Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.
Doğan Mahallesi kırsalında çiftçilik yapan Bekir Gerek'in (53) çıktığı elektrik direğinden akıma kapılarak düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gerek, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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