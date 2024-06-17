Kahramanmaraş'ta içi para ve altın dolu kese bulan kişi sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kişi bulduğu içi altın ve para dolu keseyi sahibine ulaştırdı.

Karaelbistan Mahallesi'nde 71 yaşındaki Zekiye Polat, alışveriş yapmak için gittiği markette içinde yaklaşık 2 bin lira, 7 tam, 3 yarım ve 4 çeyrek altın olan kesesini düşürdü.

Bu sırada markette alışveriş yapan elektrik ustası Ramazan Sert, reyonlar arasında dolaşırken yerde kese olduğunu fark ederek, durumu market sahibine bildirdi.

Tüm aramalarına dağmen kesenin sahibine ulaşamayan Sert, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.