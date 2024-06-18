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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 19:58 Güncelleme: 18.06.2024 - 19:58
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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        T.K. idaresindeki 46 EG 622 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Rasim Özdenören Tuneli çıkışında D.Ç. yönetimindeki 46 DD 476 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler T.K. ve D.Ç. ile araçtaki iki kişi daha Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan T.K'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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