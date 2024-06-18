Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler T.K. ve D.Ç. ile araçtaki iki kişi daha Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

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