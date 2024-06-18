Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
T.K. idaresindeki 46 EG 622 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Rasim Özdenören Tuneli çıkışında D.Ç. yönetimindeki 46 DD 476 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler T.K. ve D.Ç. ile araçtaki iki kişi daha Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan T.K'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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