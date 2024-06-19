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        Kahramanmaraş'ın kıraç toprakları çilek üretimiyle canlanıyor

        SİNAN DORUK/HAKAN CERAN - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Afşin ilçelerinde çiftçiler verim alamadıkları kıraç ve atıl topraklarda çilek üreterek kazanç sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:05
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        Kahramanmaraş'ın kıraç toprakları çilek üretimiyle canlanıyor
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        SİNAN DORUK/HAKAN CERAN - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Afşin ilçelerinde çiftçiler verim alamadıkları kıraç ve atıl topraklarda çilek üreterek kazanç sağlıyor.

        Yüksek rakımı ve soğuk kış şartları nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak anılan Afşin ve Ekinözü'ndeki çiftçiler verim alamadıkları kıraç ve atıl topraklarda çilek üretimine yöneldi.

        Ekinözü ilçesinde çilek bahçesi kuran Murat Seyfi, AA muhabirine Genç Çiftçi projesiyle 2017 yılında 6 dönümlük kıraç arazide başladığı çilek yetiştiriciliğini 15 dönüme çıkardığını söyledi.

        Bölge çiftçileri olarak "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerden çok etkilendiklerini hatırlatan Seyfi, şunları kaydetti:

        "Bu bölgeler kıraç olduğu için sadece buğday ekebiliyorduk. 2017 yılında Genç Çiftçi projesiyle çilek yetiştiriciliğine adım attık. Tabi bu süre zarfında üretici sayısı ve alanı da arttı. Başka arkadaşlarımız da bu sektöre girdi. Bu işi ilk 5 yıl güzel şekilde yaptık. Türkiye'nin değişik bölgelerine çilek gönderdik. 5 yıl sonra asrın felaketini yaşadık. Evlerimiz yıkıldı, yakınlarımızı kaybettik ve işlerimiz sekteye uğradı. İşçi bulmakta zorlandık. Depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Tekrar yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Şimdi tekrar işimize dört elle sarıldık."

        Alternatif ürün arayışındayken çilekle tanıştıklarını ve bu sayede bölgenin kaderinin değiştiğini ifade eden Seyfi, bölgede yetiştirilen çileklerin günlük tüketimin yanında reçel fabrikalarına da gönderildiğini dile getirdi.

        Seyfi, ilkbahar dönemindeki hasadın önemli bölümünü Sivas, Gaziantep, Malatya, Adıyaman'a gönderdiklerini, diğer kısmının ise kentteki dondurma fabrikalarında değerlendirildiğini aktardı.

        Çilek yetiştiriciliğinin kazançlı bir sektör olduğuna değinen Seyfi, yılda 4 veya 5 defa hasat edilen tarladan 1 dönümde 5 tona yakın çilek alınabildiğini belirterek, ürünün yerinde değerlenmesini sağlamak için bölgeye reçel fabrikası kurulması gerektiğini kaydetti.

        - Emekli öğretmen kurduğu tarladan yılda 75 ton çilek alıyor

        Afşin'de de hobi olarak çilek üretimine başlayan emekli öğretmen Necmettin Tanbay yılda 75 ton rekolteye ulaştı.

        Anzorey Mahallesi'ndeki 15 dönümlük kıraç arazisine fasulye, buğday, arpa ve yem bitkilerini deneyen Tambay, istediği verimi çilekte bulabildi.

        Yaklaşık 3 yıl önce başladığı çilek üretiminden elde ettiği sonuçtan memnun kalan Tambay, "Şu anda tarlada 75 bin fide var ve her bir fideden yıl boyunca 1 kilograma yakın çilek alıyoruz. Kasım ayına kadar hasat devam ediyor. Afşin'de ürettiğimiz çilekleri Çorum, Amasya, Samsun, Düzce'nin yanı sıra zincir marketlere de veriyoruz." diye konuştu.

        Tambay, bir taraftan çilek üretimi yaparken diğer yandan da fide ürettiğini ifade ederek, 15 dönüm ile başladığı çilek üretimini 50 dönüme ulaştırmayı ve ihracatta değerlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

        - Çilek tarlasını vatandaşa açtı

        Ürünlerini aracısız satmak adına tarlalarını tüketiciye açtığını anlatan Tambay, "Vatandaşlarımız tarladan kendi elleriyle topladıkları çilekleri tartarak alıyor. Çocuklarımız özellikle çileği dalından koparıp yemeyi çok seviyor. Toptan verdiğimiz fiyata da vatandaşlarımıza veriyoruz. Bu uygulamadan vatandaşlarımız da memnun oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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