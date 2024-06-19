Kahramanmaraş'ta kafe işletmecisi bir günlük gelirini Gazze için bağışladı

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren kafenin işletmecisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bir günlük gelirini Gazzeli savaş mağdurları için bağışladı.

Merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde kafe işleten Cafer Nalçacı, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmamak ve savaş mağdurlarına destek olmak amacıyla kampanya başlattı.

Bu arada kampanyadan haberdar olan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zeynep Karadal da tablet almak için biriktirdiği parayı Gazze'ye gönderilmek üzere Nalçacı'ya teslim etti.