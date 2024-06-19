Kahramanmaraş'ta gölete giren genç boğuldu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren genç boğuldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren genç boğuldu.
Kuzenleriyle Menzelet Barajı göletine giden Menderes Sarıpınar (22), serinlemek için suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Kuzenlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Sarıpınar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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