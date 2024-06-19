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        Kahramanmaraş'ta gölete giren genç boğuldu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:42 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:42
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        Kahramanmaraş'ta gölete giren genç boğuldu
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren genç boğuldu.

        Kuzenleriyle Menzelet Barajı göletine giden Menderes Sarıpınar (22), serinlemek için suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

        Kuzenlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Sarıpınar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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