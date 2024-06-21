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        Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:01
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        Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü.

        Şekeroba ve Dedeler mahallelerinin kesiştiği bölgedeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 5'i teknik 120 personel ile Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 itfaiye ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle jandarma ekipleri çevredeki bazı evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

        Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, jandarma ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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