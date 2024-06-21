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        Kahramanmaraş'ta ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:36
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        Kahramanmaraş'ta ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Beştepe Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bögeden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye. jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alınabildi.

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