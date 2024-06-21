Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü M.Ş. ile araçtaki N.Ş (26), ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.Ş. idaresindeki 19 DZ 394 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Nuri Pakdil Tüneli içerisinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktör ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.