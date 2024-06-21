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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:11
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        M.Ş. idaresindeki 19 DZ 394 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Nuri Pakdil Tüneli içerisinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktör ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.Ş. ile araçtaki N.Ş (26), ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kaza yerinden kaçan traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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