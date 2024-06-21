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        Kahramanmaraşlı şoför kullandığı tırı gelin aracı yaptı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde geçimini tır şoförlüğü yaparak sağlayan Ümit Bozdağ, tırını süsleyerek düğününde gelin arabası olarak kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:31 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:31
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        Kahramanmaraşlı şoför kullandığı tırı gelin aracı yaptı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde geçimini tır şoförlüğü yaparak sağlayan Ümit Bozdağ, tırını süsleyerek düğününde gelin arabası olarak kullandı.

        Bozdağ, düğün töreni öncesinde aracını çiçek ve renkli şeritlerle süsleyerek hazırladı.

        Süslediği ekmek teknesinin direksiyonuna geçen Bozdağ, hayatını birleştirdiği Zeynep Taş'ı da yanına aldı.

        Yollarda korna çalarak heyecanını yansıtan Bozdağ, İstasyon Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde meslektaşları ve davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

        Bozdağ, AA muhabirine, tırı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

        Eşinin kendisini desteklemesiyle hayalini gerçekleştirdiğini belirten Bozdağ, şunları ifade etti:

        "Küçüklüğümden bu yana şoförlük mesleği içerisinde büyüdüm. Ailem gibi ben de bu mesleği seçtim ve tır şoförlüğü yapıyorum. Evlendiğim gün gelin arabasını tırdan yapmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek güzel bir hatıra oldu."

        Taş ise gelin arabalarının tır olacağını duyduğunda çok şaşırdığını, güzel bir hatıra olabileceğini düşünerek kabul ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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