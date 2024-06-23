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        Kahramanmaraş'ta 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4. kattaki balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:09 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:09
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        Kahramanmaraş'ta 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4. kattaki balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan Çağrı Hekimoğlu (14), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hekimoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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