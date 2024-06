Kahramanmaraş'ta yaya geçidi harici alanlardan geçişlere polis izin vermedi

Kahramanmaraş'ta, yaya geçidi harici alanlardan geçiş yapmaya çalışanlara polis izin vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş Çevreyolu Madalyonlu Kavşak ile Arsan Kavşağı arasında yaptığı denetimde yaya geçidi olmayan alanlarda geçişlere izin vermedi.

Yolun karşısına geçmek için bölgeye gelen ve denetimi fark eden vatandaşlardan bazıları yakınlarını arayarak araçlarla geçiş yaparken bazıları da geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan bölgedeki hastane ve bankalara gelen vatandaşların bazıları ise dakikalarca mahsur kaldığı orta refüjden geldikleri istikamete tekrar dönmek zorunda kaldı.

"15 gün önce gördüğünüz bu yolda kaza geçirdim karşıdan karşıya geçerken araba çarptı ve ölümden döndüm. Haftada bu yolda maksimum 1-2 kişi ölüyor ve onlardan biri de ben olabilirdim yetkililerden çok rica ediyorum lütfen bu yola bir çözüm bulsunlar üst geçit yapılsın. Ben burada gurbetçiyim ailemin hala da kazadan haberi yok şu an tedavi görüyorum ve hala psikolojik ve fizyolojik olarak da kendimde değilim iyi olamıyorum. Lütfen bir an önce buraya üst geçit yapılsın. Diğer arkadaşlarımın da canı yanmasın kimse ölmesin artık. Bu yol gerçekten ölüm yolu oldu."

- "Ölüm yolu oldu burası buna bir an önce dur demeleri gerekiyor"

Hastanede görev yapan hasta hakları sorumlusu Nilay Eyüpoğlu da arkadaşlarının ve hastaneye gelenlerin yolun karşısına geçerken 1 saat beklediğini söyledi.

Bu yola ivedikle üst geçit yapılmasını istediklerini vurgulayan Eyüpoğlu şöyle konuştu:

"Hemşire arkadaşımızın 15 gün önce yaptığı büyük kazada ölümden döndü şükürler olsun ki şu an hayatta kendisi ancak diğer arkadaşlarımız veya ölüm haberleri gelen insanlar arkadaşımız karar şanslı olmayabiliyor. Sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçerken üstelik sıcakların 40 derecenin üzerini görmüş olduğu bir durumda arkadaşlarımızın 1 saate yakın bir süre burada beklemeleri gerçekten çok üzücü bir durum. Bir an önce buraya üstgeçit yapılmasını istiyoruz ve artık lütfen sesimiz duyulsun istiyoruz. Ölüm yolu oldu burası buna bir an önce dur demeleri gerekiyor. Umarım en kısa zamanda bir üst geçit yapılır."