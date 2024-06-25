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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:09
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
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        “Asrın felaketi” olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.​​​​​​​

        ​​​​​​​Kent merkezinde afetin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’ndaki ağır hasarlı binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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