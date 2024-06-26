Kahramanmaraş'ta 16 bin 52 deprem konutunun içme suyunu DSİ karşılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kahramanmaraş'ta 16 bin 52 deprem konutunun içme suyunun DSİ tarafından karşılandığını bildirdi.

Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere DSİ olarak felaketin ilk anından itibaren teknik personel ve iş makineleriyle arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olurken, depolama, sulama ve içme suyu teminine yönelik çalışmaların da aksatılmadan devam ettiğini belirtti.

Deprem sonrası yapımına başlanan deprem konutlarının içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama ve proje çalışmaların da hızlı bir şekilde başlatıldığını ve halihazırda inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Balta, Kahramanmaraş'ta Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki kalıcı deprem konutlarının içme ve kullanma suyu temini çalışmalarını bitirmek için zamanla yarıştıklarını dile getirdi.