Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen ve 600 dönüme yakın alanın etkilendiği yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Yangın, 60 araç ve 100’e yakın personelin çalışmasıyla yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Avşar Mahallesi'nde hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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