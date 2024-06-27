Kronik rahatsızlığı bulunanlara aşırı sıcak uyarısı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz İnanç, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının ani tansiyon yükselmesi, aşırı sıvı elektrolit kaybı ve buna bağlı çeşitli klinik tablolara neden olabileceği uyarısında bulundu.

İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, bunun da bazı hastalıklara olumsuz etki yaptığını anlattı.

Kalp, tansiyon, epilepsi ve migren gibi kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak havadan olumsuz etkileneceğini dile getiren İnanç, şöyle konuştu:

"Özellikle sıcak havalarda tansiyonda ani yükselmeler, aşırı sıvı elektrolit kaybı ve buna bağlı çeşitli klinik tablolara neden oluyor. Sıcak havalar özellikle tansiyonda ani yükselme yapabilmekte. Bu da hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi ve beyin damar hastalıkları, özellikle damar tıkanıklığı ve kanama gibi birçok klinik bulgu semptomlarla hem acilde hem poliklinikte karşımıza gelebilmekte."

Sıcak havaların, ileri yaştaki beyin-damar hastalarında sıvı elektrolit düzensizliği, tansiyonun ani yükselmesi, beyin damanlarında tıkanıklık gibi birçok hastalığa zemin hazırladığına işaret eden İnanç, şöyle devam etti: