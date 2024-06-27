TAG Otoyolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Ökkeş G. yönetimindeki 27 UM 902 plakalı konteyner yüklü tır, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Gaziantep'in Nurdağı ilçeleri arasındaki otoyolda, aynı istikamette seyreden Yasir A. idaresindeki 34 KAL 073 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu Halil T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
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