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        TAG Otoyolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:31
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        TAG Otoyolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

        Ökkeş G. yönetimindeki 27 UM 902 plakalı konteyner yüklü tır, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Gaziantep'in Nurdağı ilçeleri arasındaki otoyolda, aynı istikamette seyreden Yasir A. idaresindeki 34 KAL 073 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu Halil T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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