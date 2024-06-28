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        Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı

        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:36
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        Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı
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        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, basın açıklaması yaptı.

        Aileler pankartlarla Dulkadiroğlu ilçesindeki Sait Bey Sitesi’nin enkaz alanında bir araya geldi.

        Tuğba Erdemoğlu, aileler adına yaptığı açıklamada, sitede hayatını kaybeden yakınları için adalet nöbeti başlattıklarını ifade etti.

        Sait Bey Sitesi'ne ilişkin hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden Erdemoğlu, şöyle konuştu:

        "Burada hayatını kaybeden 44 canımız için adalet nöbeti başlattık. Burası kentsel dönüşüm ile yapılan 5 yıllık bir binaydı ve depremin 8. saniyesinde yerle bir oldu. Hiçbir kimseye yaşam alanı bırakmadı. Belediyeye sadece 400 metre uzaklıkta olan bu binanın 3 buçuk katı, kaçak yapıldı ve ne yazık ki ne belediye ne de yapı denetim firması tarafından hiçbir şekilde müdahale olmadı. Yetkililere buradan seslenerek ilk davanın üzerinden 16 ay gibi süre geçmesine rağmen kaçak yapıya göz yuman ilgililerin soruşturmaya dahil edilmesini talep ediyoruz."

        Bilirkişi raporlarının eksik ve yetersiz olduğunu iddia eden Erdemoğlu, raporların teknik ve yetkin bir üniversite tarafından hazırlanmasını istediklerini belirterek, 4. duruşma tarihi olan 9 Temmuz'a kadar nöbeti devam ettireceklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından aileler enkaz alanını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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