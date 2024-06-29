Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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