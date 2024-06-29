GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, 19 hektarlık alan zarar gördü.
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