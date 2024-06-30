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        Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:32
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        Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 46 ABF 008 plakalı traktör, Küçüknacar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.A. ile traktörde bulunan A.A. yaralandı.

        Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        M.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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