Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K, M.A, B.A. ve M.A, kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen keski, matkap, hilti ucu ve matkap şarj adaptörüne el konuldu.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.