Kahramanmaraş'ta binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 Nisan Mahallesi Şeyh Edibali Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın giriş katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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