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        Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:32
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        Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Narlı Mahallesi kırsalındaki tarım arazisinde çıkan anız yangını, makilik alana sıçradı.

        Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve ilk müdahale aracı sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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