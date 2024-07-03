Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Narlı Mahallesi kırsalındaki tarım arazisinde çıkan anız yangını, makilik alana sıçradı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve ilk müdahale aracı sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.