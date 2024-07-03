Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        S.T. idaresindeki 06 BGZ 108 plakalı otomobil, Günaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtakilerden 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu!
        Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu!
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Roman havası ve horon şov
        Roman havası ve horon şov
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
        Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın söndürüldü
        "Maraş sumak ekşi külü" Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü oldu
        "Maraş sumak ekşi külü" Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü oldu
        TIR şoförü, kaza sonrası alev alan araçta öldü
        TIR şoförü, kaza sonrası alev alan araçta öldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonetten düşen demirlerin isabet ettiği kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonetten düşen demirlerin isabet ettiği kişi öldü