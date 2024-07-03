Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 06 BGZ 108 plakalı otomobil, Günaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtakilerden 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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